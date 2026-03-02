Durante un evento pubblico, Laura Pausini ha rivolto parole di affermazione a Carlo Conti, paragonandolo a Pippo Baudo. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione e generato molte reazioni online, mentre il cantante ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il conduttore televisivo. La scena ha fatto discutere sui social media, dove utenti hanno commentato la battuta e il confronto tra i due artisti.

ATTENZIONE: Laura Pausini ha appena detto quello che nessuno osava dire. Carlo Conti è il nuovo re della TV italiana e lei lo urla al mondo. Clicca prima che sparisca. Laura Pausini ha appena detto una cosa che nessuno si aspettava. E ha commosso l'intera Italia. La cantante più amata nel mondo ha dedicato un post straordinario a Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo. Parole che vanno ben oltre la semplice stima professionale. Laura scrive: "La tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco". E poi arriva il colpo di scena: paragona Carlo Conti a Pippo Baudo. Sì, avete capito bene. Pippo Baudo. Il simbolo assoluto della televisione italiana. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Laura Pausini DISTRUGGE tutti e incorona Carlo Conti: “Sei come Pippo Baudo.” Il web esplode

Sanremo 2026, Laura Pausini: "In mezzo a Carlo Conti e Pippo Baudo ci sono io"Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato ufficialmente anche per lei: dopo le prove dei giorni scorsi (anche con gli sbandieratori davanti al Teatro...

Festival di Sanremo: nel segno di Pippo Baudo. Laura Pausini a Carlo Conti: “Grazie per questo sogno”SANREMO – Nel ricordo di Pippo Baudo si alza il sipario sulla 76° edizione del Festival di Sanremo.

Tutti gli aggiornamenti su Laura Pausini.

Temi più discussi: Buongiorno Sanremo 2026, quarta serata – di Carla Graduata; Sanremo 2026, Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco: cosa ha detto; Sanremo, Laura Pausini ‘dark edition’: scende le scale e il web vede Morticia Addams.

Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston. donnaglamour.it

Laura Pausini a Sanremo è stata impeccabile e ha zittito finalmente ogni polemicaNeanche aveva messo piede a Sanremo che già era stata ricoperta di polemiche. Laura Pausini era stata letteralmente ricoperta di critiche. Pretestuose, perché di fatto la cantautrice italiana (nata ne ... today.it

#LauraPausini dedica un post a #CarloConti dove gli esprime tutta la sua stima: "Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in qu - facebook.com facebook

A Striscia non sfuggono i fuorionda: è virale il video di @LauraPausini che si avvicina a @SalDaVinci . Ipotesi vittoria “sussurrata” in anticipo #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #SalDaVinci #LauraPausini #CarloConti x.com