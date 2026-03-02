L'attacco dei giganti oggi è protagonista di una campagna che parla di stile, bellezza e trasformazione, tutto per tenere vivo l'interesse dei fan. Dopo anni dalla conclusione, L'attacco dei giganti torna sotto i riflettori con un'inaspettata operazione di restyling. Grazie alla collaborazione tra MAPPA e Hot Pepper Beauty, i protagonisti dell'anime diventano simboli di espressione personale, lontani dall'estetica cupa che li ha resi celebri. Dai campi di battaglia al salone di bellezza: l'estetica secondo L'attacco dei giganti Quando si pensa a L'attacco dei giganti, difficilmente vengono in mente forbici, specchi e prodotti per capelli. Eppure è proprio questa la direzione scelta dalla piattaforma giapponese Hot Pepper Beauty, che ha deciso di collaborare con MAPPA per una campagna promozionale tanto insolita quanto mirata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'attacco dei giganti, in Giappone ora puoi avere il look dei personaggi grazie a una collaborazione con MAPPA

È arrivato ChatGPT Health: ora puoi caricare cartelle cliniche e avere diagnosi personalizzate con l’IADalla lettura dei referti alle diagnosi su misura, l’IA diventa un assistente sanitario.

Corsa a Palazzo dei Giganti, l’ex presidente della Provincia Fontana: “Io candidato? No grazie, non me la sento”L’esponente di Forza Italia che secondo molti poteva essere uno dei principali aspiranti alla fascia tricolore analizza il periodo politico attuale e...

Temi più discussi: Giganti giapponesi dello shipping si ritirano mentre lo Stretto di Hormuz si chiude praticamente; Due giorni tra manga, gaming e k-pop a Cerea; Cina impone controlli sulle esportazioni, nel mirino anche Mitsubishi; Stretto di Hormuz, quali saranno le ripercussioni del blocco? Dalle merci alle crociere, cosa succede ora.

Cucina italiana fusion, in Giappone. Al ristorante FUCHIGAMI nella città di Fukuoka ho scelto il menu vegano. Imperdibile. La città di Fukuoka è un paradiso per mangiare, con anche molti ristoranti di cucina vegetariana, vegana e non solo. Nella città di Fukuo - facebook.com facebook

#Giappone #Italia: l'ambasciatore @mariovattani accoglie l’atleta azzurro #Aouani dopo il record nella maratona di #Tokyo x.com