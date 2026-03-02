Latina muore a 57 anni l’infermiera Lorella Molinari | il Covid la colpisce in corsia l’ultima richiesta

Lorella Molinari, infermiera di 57 anni, è deceduta a causa del Covid dopo aver lavorato in corsia. La sua morte è avvenuta a Latina, dove si trovava in servizio durante l’epidemia. Lorella aveva affrontato il virus in prima linea, e prima di perdere la vita aveva fatto un’ultima richiesta. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

La morte di Lorella Molinari per Covid a Latina non è solo una notizia sanitaria. È una storia d'amore, di vocazione e di frontiera. Aveva 57 anni, lavorava al centro prelievi dell'ospedale Ospedale Santa Maria Goretti, e il virus lo aveva affrontato ogni giorno, dall'altra parte del letto. Un mese fa il contagio. Poi il ricovero nel reparto di malattie infettive dello stesso ospedale dove aveva lavorato per anni. Quando le sue condizioni si sono aggravate, il trasferimento in terapia intensiva al Policlinico Umberto I. Il virus, racconta il marito, è stato "esplosivo". In pochi giorni le ha invaso i polmoni, costringendo i medici all'intubazione.