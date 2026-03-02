L' associazione ' Mamma Lucia' dona un nuovo automezzo all’Avers

L’associazione 'Mamma Lucia' ha consegnato un nuovo automezzo all’Avers, l’Organizzazione di volontariato attiva nella Protezione civile dal 1990. Si tratta di un Ford Ranger XLT, nuovo di fabbrica e con allestimento speciale, che sarà utilizzato dall’associazione per le attività di emergenza e soccorso. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente nella sede dell’associazione.

Un Ford Ranger XLT, nuovo di fabbrica, con allestimento speciale è stato donato dall’Associazione Mamma Lucia all’Avers (Associazione Volontari Emergenza Radio Sannicandro), organizzazione di volontariato operante nel campo della Protezione civile dal 1990. La cerimonia ufficiale di consegna del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Misericordia Ponticino, in arrivo nuovo automezzo grazie al progetto “Muoversi & non Solo” Pediatria, la 'Nuova associazione di Guarda Ferrarese' dona un lettino specialisticoLa Pediatria dell’ospedale di Cona, diretta da Agnese Suppiej, ha ricevuto una donazione mirata che supporta l'espansione dei servizi specialistici... Contenuti utili per approfondire Mamma Lucia. Discussioni sull' argomento L'associazione 'Mamma Lucia' dona un nuovo automezzo all’A.v.e.r.s.; Bergamo, l’appello di una mamma: Mio figlio autistico rimasto senza educatori, la Regione ci aiuti; Il Consigliere Zuccaro risponde agli attacchi - Politica - News; Monasterio: quarantenne affetta da malattia rarissima diventa mamma grazie al centro di Lipoprotein-aferesi. La Fipav Verona si stringe con affetto attorno a Ferdinando De Giorgi, ct azzurro, per la perdita della cara mamma Lucia. In questo momento di grande dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a Ferdinando e alla sua famiglia facebook