L’allenatore Voria osannato dai tifosi | La squadra è giovane ma di qualità

L’allenatore Voria è stato accolto con entusiasmo dai tifosi al termine della partita, uscendo dal Franchi tra gli applausi. Durante il match, i supporter hanno cantato il suo nome e hanno esaltato la qualità della squadra, definendola giovane ma promettente. Voria ha ricevuto anche il riconoscimento come “giocatore da mandare in Nazionale”, in riferimento alle sue cinque panchine e ai 15 punti raccolti finora.

Gill Voria (nella foto) è uscito dal Franchi tra gli applausi. I tifosi hanno inneggiato a quel "giocatore da mandare in Nazionale ": cinque panchine, 15 punti. "Ero curioso, e in questi giorni ci ho pensato spesso, di vedere cosa sarebbe successo se fossimo passati in svantaggio, quale reazione avrebbero avuto i ragazzi – le parole del tecnico bianconero –. Oggi ho avuto la risposta. Non siamo partiti bene, c'è stato un problema di distanze, di uscite, di tempi: ci abbiamo lavorato, ma certi meccanismi bisogna capirli bene. Abbiamo comunque affrontato una squadra tecnicamente valida, che gioca a pallone. Poi piano piano sono riuscito a tirare più su i centrocampisti: Rossi, nelle ripartenze, era troppo basso, faceva troppo da schermo per i difensori.

