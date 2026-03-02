L’account della Premier sfotte Vicario per un rinvio sbagliato il Tottenham chiede e ottiene di rimuovere il video

L'account ufficiale X della Premier League ha pubblicato un post che prendeva in giro il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, riguardo a un rinvio sbagliato. Dopo alcune conversazioni tra la Lega e il club, il post è stato rimosso. Il Tottenham ha richiesto e ottenuto la cancellazione del contenuto che faceva riferimento all'episodio.

L'account ufficiale X della Premier League ha cancellato un post che prendeva in giro il portiere del Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, dopo alcuni colloqui tra la Lega e il club. La Lega aveva condiviso il video di Vicario mentre calciava un calcio di punizione dalla propria metà campo spedendo il pallone direttamente fuori durante la sconfitta per 2-1 degli Spurs contro il Fulham domenica, accompagnando il filmato con la didascalia: "Proprio come l'avevano disegnata". I video sono stati prontamente rimossi da X e TikTok. Su X il video aveva raggiunto poco meno di mezzo milione di visualizzazioni.

Tottenham, bufera social in Premier League con protagonista Vicario! VIDEO diventato virale, la ricostruzione di quanto successo al portiere italianoCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Vicario non lascerà il Tottenham, è ottavo in Premier per percentuale di parate e salvataggi (Telegraph)Guglielmo Vicario sta vivendo un periodo complicato al Tottenham, complice tanti errori in campo e i tifosi che non lo apprezzano, ma il club ha...

Tottenham, papera Vicario derisa su account Premier, è bufera mentre Tudor già rischia esoneroL'account di Premier League rimuove un video ironico su Vicario dopo la protesta del Tottenham. Intanto gli Spurs di Tudor sprofondano e temono la retrocessione. sport.virgilio.it

La gaffe della Premier League: prende in giro Vicario dopo Fulham-Tottenham, poi è costretta a cancellare il videoL'account social della lega ha pubblicato il video di un rinvio completamente sbilenco del portiere, con tanto di commento sarcastico. Ma il post ha fatto arrabbiare tutti, Tottenham compreso. Ed è st ... msn.com

