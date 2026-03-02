la vita a cuba senza petrolio

A Cuba, la mancanza di petrolio ha portato a cambiamenti significativi nella quotidianità. La popolazione si adatta a nuove abitudini, affrontando con praticità le difficoltà quotidiane. Le persone adottano diverse strategie per gestire le risorse disponibili, mentre la routine si evolve in risposta alle sfide energetiche. La situazione si fa sempre più complessa con il rischio di un possibile collasso.

Il 5 febbraio l’antropologo cubano José María, 24 anni, si è perso la conferenza stampa di Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba e primo segretario del Partito comunista. Díaz-Canel ha parlato della crisi energetica, aggravata dalle recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dalla fine della fornitura di petrolio dal Venezuela. Ma José María si è svegliato tardi: il giorno prima era stato estenuante. Dopo il lavoro era andato allo stadio latinoamericano di baseball, detto “El Coloso del cerro”, per guardare la partita tra i Cocodrilos de Matanzas e i Leones de Industriales. Alla fine hanno vinto gli Industriales, la squadra dell’Avana. Eppure, in quello è che un tempo era uno degli spettacoli più importanti del paese, José María non ha percepito nessuna gioia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

