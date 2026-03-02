La visita del ministro Lollobrigida e l’olio top

Ieri a Verona si è svolto un importante incontro con il ministro, coinvolgendo le imprese di Lucca e Pisa accompagnate dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. La delegazione ha partecipato alla fiera SOLEXPO, evento internazionale che si concentra sul settore degli oli vegetali e sulle innovazioni future. La manifestazione ha attirato numerosi operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Prestigioso incontro ieri a Verona per le imprese di Lucca e Pisa, accompagnate dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest alla fiera SOLEXPO, l’evento mondiale dedicato al futuro degli oli vegetali. Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, ha fatto visita allo spazio espositivo dell’Ente camerale per incontrare i produttori e conoscere da vicino le eccellenze del territorio. Durante la visita, il Ministro ha avuto modo di apprezzare le produzioni locali, degustando gli oli extravergine d’oliva e scoprendo proposte innovative come il gin alle foglie di olivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La visita del ministro. Lollobrigida e l’olio top Le eccellenze del Made in Italy, il deputato Morrone (Lega) in visita al Sigep. Incontro anche con il ministro Lollobrigida“Il nostro Paese conta su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo - ha commentato Morrone - garanzia di qualità, storia,... Sequestro di olio al porto di Salerno, parla il ministro Lollobrigida: "Italia leader su controlli e sicurezza"Sequestrati 18 tonnellate di falso olio EVO al porto di Salerno: il plauso del Ministro Lollobrigida al coordinamento tra Forze dell'Ordine e MASAF... Approfondimenti e contenuti su Lollobrigida. Temi più discussi: La visita del ministro. Lollobrigida e l’olio top; La grande dinastia dei Lollobrigida: dalla diva al ministro, alla campionessa. Ma sono davvero parenti?; Milano-Cortina 2026: doppio Oro Olimpico per l’atleta dell’Aeronautica Militare Francesca Lollobrigida; Lollobrigida e comitato tecnico-faunistico: il Consiglio di Stato blocca. Il ministro Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra in visita alle aziende lucchesi a SolexpoIl titolare del dicastero dell'agricoltura allo stand della Camera di Commercio Toscana Nord fra novità e degustazioni ... luccaindiretta.it Sol Expo, Lollobrigida: «La Calabria è una regione che viaggia a velocità doppia»Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida visita lo stand della Regione Calabria a Veronafiere, dove è in corso fino al 3 marzo Sol Expo 2026 ... corrieredellacalabria.it Francesca Lollobrigida: "Ora il mio obiettivo principale è allargare la famiglia" #francescalollobrigida x.com Francesca Lollobrigida e il desiderio di diventare mamma per la seconda volta: “Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia” #Verissimo - facebook.com facebook