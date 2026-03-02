La tua amica sta con uno che ti fa venire l’orticaria? Prima di dirle lascialo leggi questo

Se una tua amica sta insieme a una persona che ti dà fastidio, potrebbe essere utile riflettere prima di intervenire. La presenza di un nuovo partner nel gruppo di amici può generare tensioni o incomprensioni, anche senza motivi evidenti. È importante considerare come questa situazione influisce sulle dinamiche tra voi e rispettare i momenti di cambiamento che si verificano all’interno del vostro cerchio.

Assistere alla nascita di una nuova relazione nel proprio cerchio di amicizie non è sempre un momento di gioia incondizionata. Talvolta, il nuovo partner di un’amica può scatenare reazioni di profondo disagio: può trattarsi di una persona che monopolizza il discorso, che si intromette costantemente nelle dinamiche preesistenti o che assume un atteggiamento giudicante. Tuttavia, muoversi tra la semplice antipatia personale e il dovere di segnalare un reale pericolo richiede una strategia basata sull’intelligenza emotiva e sul rispetto dei confini altrui. Insomma, puoi essere una Miranda, che “demolisce” le aspettative sentimentali di una Carrie, o essere una Charlotte che invece tende a non giudicare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

