La telecamera ferma i macchinari se l' operaio non indossa i dispositivi di sicurezza

Una telecamera installata in fabbrica monitora i lavoratori durante il turno. Se un operatore non indossa i dispositivi di sicurezza, la telecamera blocca immediatamente i macchinari. Quando il dispositivo rileva che tutto è in regola, permette di proseguire con il lavoro. La tecnologia viene utilizzata per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.

