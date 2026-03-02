Il 2 marzo 2026, si parla della strategia di Israele, che mira a eliminare ogni minaccia. Un analista afferma che si tratta del momento opportuno per questa scelta. Israele è stato determinante nell’attacco e nel convincere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a intervenire contro l’Iran. La situazione si concentra sulla volontà di neutralizzare potenziali minacce alla sicurezza nazionale.

Roma, 2 marzo 2026 – Un Paese che è stato fondamentale nell’attacco e nel convincere il presidente Usa, Donald Trump, a colpire l’Iran. Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali (CeSI), spiega il ruolo di Israele nell’operazione ’Ruggito del Leone’. Che parte ha giocato Israele nel nuovo attacco all’Iran? “Il ruolo è stato decisivo sul piano militare e ancora più su quello dell’intelligence. Israele dispone di una capacità di penetrazione informativa sull’Iran che nessun altro Paese possiede: monitoraggio degli spostamenti, conoscenza dei centri sensibili e valutazioni sul funzionamento dell’apparato politico e militare. Negli anni è stata costruita una rete capillare di fonti interne che consente informazioni estremamente dettagliate sui target strategici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strategia di Israele. “Eliminare ogni minaccia”. Il politologo: è l’ora giusta

Migranti, Meloni: “Drastico calo di arrivi in Europa, siamo sulla strada giusta. Il Piano Mattei è ora strategia internazionale (video)Intervento integrale della presidente del Consiglio italiano alla seconda Conferenza internazionale dell'Alleanza globale organizzata da Ursula von...

Leggi anche: Il politologo Campi: "Meloni spiazza tutti, ma ora serve fare di più su fisco e sicurezza"

Altri aggiornamenti su Israele.

Temi più discussi: Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; La strategia di Israele che usa la nuova guerra per allargare i suoi confini; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran; Strike di Israele poil'attacco Usa: qual è la strategia segreta di Trump contro l'Iran.

Iran la posta nascosta della strategia militare di TeheranAttacchi israeliani all’Iran, condanna di Cina e Russia e rischio energetico L’esercito di Israele ha dichiarato di aver sganciato oltre 1.200 bombe s ... assodigitale.it

Raid in Iran e lancio di missili su Israele, Trump: Può durare 4 settimane. Giallo su AhmadinejadFrancia, Germania e Regno Unito: pronti ad adottare misure per difendere i propri interessi e quelli degli alleati ... lastampa.it

L'Iran ha lanciato una raffica di missili contro il centro, il nord e il sud di Israele. Lo riporta Haaretz. Altri media israeliani confermano che le sirene hanno risuonano in ampie zone di Israele durante l'ultimo attacco missilistico balistico dell'Iran. Gli avvisi sono atti - facebook.com facebook

L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, l’uccisione di Khamenei e le sorti del regime di Teheran, le reazioni nel resto del mondo, le conseguenze economiche e gli equilibri geopolitici. Speciale #PresaDiretta in onda su #Rai3 e RaiPlay: bit.ly/Rai3LIVE x.com