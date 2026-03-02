La strada e le istituzioni | prendersi cura del domani | nel Sannio arriva il prete anticamorra

Nel Sannio, arriva un sacerdote impegnato nella lotta alla camorra, annunciato come “prete anticamorra”. La notizia segue il successo di “Frammenti di Speranza”, evento che ha coinvolto la comunità locale. La figura del sacerdote si inserisce in un percorso di attenzione alle problematiche sociali e alla sicurezza, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento concreto nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo di “Frammenti di Speranza”, la comunità di San Lorenzo Maggiore inaugura un nuovo percorso di confronto e approfondimento: “IN DIALOGO CON.”, un ciclo di incontri pensato per mettere in relazione la strada e le istituzioni, la Chiesa e il territorio, le famiglie e i giovani. Il primo appuntamento, dal titolo “La strada e le istituzioni: prendersi cura del domani ”, si terrà venerdì 6 marzo alle ore 19.00 presso la Sala Polifunzionale di San Lorenzo Maggiore. Promossa dalla Parrocchia “San Lorenzo Martire”, l’iniziativa conferma la vivacità culturale e sociale di San Lorenzo Maggiore, una comunità particolarmente attiva che sceglie il dialogo come metodo e la corresponsabilità come visione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura dell'altro è anche avere cura di se stessi»«L'associazione è nata nel 2022 su mia iniziativa con il supporto di un gruppo di ragazze per sostenere studenti universitari.

Da Caivano a Calcio, il prete anticamorra Patriciello al Cineteatro AstraGiovedì 26 febbraio l’incontro-testimonianza “Seminare la pace nella Terra dei fuochi” apre gli Appuntamenti Quaresimali 2026.

