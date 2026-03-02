Una spilla di sicurezza, nota anche come spilla da balia, è uno strumento usato in passato per chiudere i pannolini di stoffa dei neonati. Le balie la utilizzavano per fissare i pannolini, che potevano facilmente aprirsi o sciogliersi. Questo oggetto semplice e pratico ha avuto un ruolo importante nella cura dei bambini prima dell’introduzione di materiali più moderni.

Oggetto unico e indispensabile, pochi ricordano il nome del suo inventore. Un romanzo celebra Walter Hunt, genio distratto Ferì con la menzogna e stregò col sortilegio. Elsa Morante, grande e impossibile Si chiama spilla di sicurezza o, più comunemente, spilla da balia perché le balie ci chiudevano i pannolini dei neonati quando i pannolini erano di stoffa e si potevano sciogliere dal bambino facilmente. Era la metà dell’Ottocento, la spilla da balia fece la sua prima apparizione grazie al brevetto di un certo Walter Hunt. E si usa tuttora, tale e quale, la usano tutti. Per nascondere uno strappo improvviso nel vestito, per chiudere una... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La spilla vincente

Golden Globe 2026, Mark Ruffalo con la spilla di Renee GoodMark Ruffalo ha ricordato Renee Good in occasione dei Golden Globe 2026, andati in scena a Los Angeles nella notte tra l’11 e il 12 gennaio.

Foss, la protesta degli orchestrali: in concerto in borghese con la spilla dei colleghi de La FeniceLa mobilitazione per altri due spettacoli: "Nessuna novità sulla fine del commissariamento e l’insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione"...

Giveaway Labubu Pin For Love

Una raccolta di contenuti su spilla vincente.

Discussioni sull' argomento Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; Piccolissimo ma fondamentale recap della quarta serata di Sanremo (reunion tra parenti comprese); Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover - LIVEBLOG; Sanremo, Ditonellapiaga con TonyPitony vince serata cover. Morandi a sorpresa sul palco per duettare con il figlio. Premio alla carriera a Caterina Caselli.

La spilla contro Beatrice Venezi diventa virale: ecco perché va a rubaTeatro La Fenice, l'orchestra proclama uno sciopero il 17 ottobre contro la nomina di Beatrice Venezi La vicenda - Gli orchestrali del teatro La Fenice di Venezia hanno deciso di indossarla durante il ... tgcom24.mediaset.it

A #Sanremo2026 il bacio saffico tra #Gaia e #Levante, #Pupo pacifista con #Dargen D'Amico , #Morandi e figlio, #Fulminacci e #Fagnani in bianco e nero, #Mannoia con la spilla della #Palestina e tutto il resto nella nostra diretta https://askanews.it/2026/02/27 - facebook.com facebook