La Serie B in campo per le Paralimpiadi | si comincia dall' Euganeo

La Serie BKT si prepara a supportare le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, organizzando eventi dal 6 al 15 marzo. La manifestazione si svolge presso lo stadio Euganeo e coinvolge squadre e atleti che partecipano alle iniziative di sensibilizzazione e promozione delle competizioni paralimpiche. L’obiettivo è aumentare la visibilità di questo importante appuntamento sportivo.