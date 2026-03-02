La Serie B in campo per le Paralimpiadi | si comincia dall' Euganeo
La Serie BKT si prepara a supportare le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, organizzando eventi dal 6 al 15 marzo. La manifestazione si svolge presso lo stadio Euganeo e coinvolge squadre e atleti che partecipano alle iniziative di sensibilizzazione e promozione delle competizioni paralimpiche. L’obiettivo è aumentare la visibilità di questo importante appuntamento sportivo.
La Serie BKT si mobilita per la promozione delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dal 6 al 15 marzo. Lo farà negli stadi, sugli account ufficiali social della Lega Serie B e dei club associati, infine negli streaming delle gare del campionato con grafiche dedicate all’evento e in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
