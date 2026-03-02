la scomparsa di rino marchesi e la sua esperienza a montevarchi

Il calcio italiano si è svegliato con la notizia della scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore noto negli anni Ottanta. La sua carriera ha visto ruoli importanti in diverse squadre, contribuendo a plasmare il suo nome nel mondo del calcio. La sua esperienza si è sviluppata nel corso di vari anni, lasciando un segno tra i tifosi e gli appassionati del settore.

Arezzo, 02 marzo 2026 – Il calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore tra i protagonisti del panorama tecnico degli anni Ottanta. Aveva 88 anni. Una carriera lunga e articolata, costruita prima sul campo e poi in panchina, attraversando realtà di provincia e grandi club, fino a incrociare campioni destinati a entrare nella leggenda. Tra le tappe meno celebrate ma significative del suo percorso c’è anche l’esperienza alla guida dell’Aquila Montevarchi 1902 nella stagione 1973-1974. In quell’annata, agli inizi della carriera da allenatore, Marchesi guidò la formazione rossoblù nel campionato di Serie C, categoria impegnativa che rappresentò uno dei primi passaggi fondamentali nel suo percorso tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina in lutto, è morto Rino Marchesi. In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961

