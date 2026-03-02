Riccardo Tonini, ex dirigente della sezione del Pci, si è spento nell’hospice di Spicchio dopo aver combattuto una lunga malattia. Aveva compiuto 72 anni il 30 ottobre scorso. La notizia della sua morte è stata comunicata pochi giorni fa, mentre si trovava sotto cure palliative. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano.

Si è spento dopo una lunga malattia nell’hospice di Spicchio, dove era ricoverato, Riccardo Tonini. Aveva compiuto 72 anni il 30 ottobre scorso. Tonini era molto conosciuto a Quarrata dove non aveva mai fatto mancare il proprio impegno sia come figura politica che come volontario. Dopo aver militato nelle file del Pci comunale, di cui era stato anche dirigente della sezione di Quarrata, aveva poi dato il suo contributo dopo essere andato in pensione, occupando il proprio tempo libero nella segreteria dell’ Anpi, nel sindacato pensionati della Cgil e dando il suo contributo ai progetti per la piana pistoiese della sezione soci Coop di Agliana. "Riccardo è stato una guida fondamentale e un punto di riferimento per Quarrata – lo ha ricordato il sindaco Gabriele Romiti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa di Riccardo Tonini. Fu dirigente della sezione del Pci

Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del PciSaronno, 2 gennaio 2026 – Saronno e tutta la Lombardia piangono Ivonne Trebbi, partigiana nota anche con il nome di battaglia Bruna, memoria storica...

Leggi anche: La sinistra torinese piange Quagliotti, storico dirigente Pci. Lo Russo: "Protagonista di una lunga stagione politica"