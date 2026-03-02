La rinascita di Christian Falocchi | Nel 2025 la svolta non volevo ritirarmi per un infortunio

Nell’appuntamento di giovedì di Sprint Zone, trasmissione in streaming su YouTube di OA, Christian Falocchi ha parlato della sua carriera e dei progetti futuri. Ha riferito che nel 2025 prevede di fare una svolta e ha chiarito di non aver pensato a un ritiro a causa di un infortunio. Durante la puntata, ha condiviso dettagli sulla sua preparazione e sulle prossime sfide.

Sull'avvicinamento all'atletica: "Ho iniziato abbastanza presto, alle medie, facevo diverse cose, giocavo a calcio principalmente, poi facevo un po' di sci, anche se ero abbastanza scarso in quello, ed in prima media, grazie alla professoressa di educazione fisica, che ci faceva fare tante prove di atletica e anche tutti gli altri sport. In atletica si vedeva che ero molto portato già all'inizio, con le campestri, infatti ero andato molto bene anche alle campestri provinciali, alle medie, arrivando terzo o quarto in prima media, quindi poi da lì mi sono avvicinato all'atletica. Dopo con i Giochi della Gioventù facevo un po' di tutto, salto...

