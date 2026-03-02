la ricerca difficile di una delcy rodriguez iraniana

Dopo la morte violenta dell’ormai ex guida suprema dell’Iran, le tensioni nel Medio Oriente si sono intensificate. La ricerca di una nuova leadership iraniana si è fatta più difficile, mentre le conseguenze si riflettono sulla stabilità regionale. La situazione rimane in rapido sviluppo e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Con la morte violenta di Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran per quasi 40 anni, il futuro politico è incerto e l’instabilità colpisce tutto il Medio Oriente. In un’intervista esclusiva con l’emittente Al Jazeera, Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri iraniano, ha confermato che in massimo due giorni ci sarà la nomina di un nuovo leader supremo nel Paese, nonostante la situazione di crisi continui. Una scelta complessa, giacché come capo di Stato e comandante dell’esercito – incluso il corpo di élite della Guardia Rivoluzionaria iraniana -, il nuovo leader avrà molti poteri speciali. Ed è che, come ha spiegato in un reportage... 🔗 Leggi su Formiche.net

La missione impossibile di Delcy RodríguezPoche ore dopo che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato dalle forze speciali statunitensi, “l’attenzione e le congetture si...

Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del VenezuelaNominata dalla Corte Suprema di Caracas, è stata per 20 anni una figura di spicco del chavismo.

Delcy Rodríguez invoca collaborazione con Trump e sollecita la revoca delle sanzioniDelcy Rodríguez rivolge a Donald Trump un appello per sospendere il blocco economico e avviare una nuova agenda di cooperazione, sottolineando l'impatto sulle nuove generazioni e sui salari dei lavora ... notizie.it

Delcy Rodriguez, chi è la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: il ruolo di scudo diplomatico, il chavismo e il controllo sul petrolioCon Maduro e la moglie ormai fuori gioco, catturati dal commando americano, la Corte Suprema ha seguito la Costituzione e ha consegnato le chiavi del Paese proprio alla Rodríguez C’è un retroscena che ... leggo.it

#Notizia || La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha informato di aver avuto un contatto telefonico con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. "Oggi ho avuto una conversazione telefonica rispettosa e costruttiva con il ministro degl - facebook.com facebook

L'Alta rappresentante #Ue, #KajaKallas, proporrà di revocare le sanzioni nei confronti di Delcy Rodríguez, l'attuale presidente ad interim in carica in #Venezuela. Lo ha annunciato la stessa Kallas in conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri. "Dovr x.com