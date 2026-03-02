La Reggia di Versailles quanto è grande chi l’ha costruita e le stanze più famose

La Reggia di Versailles, situata nei pressi di Parigi, è stata costruita come residenza reale e sede di governo sotto il regno di Luigi XIV. Il palazzo si estende su una vasta area e conta numerose stanze, tra cui la celebre Galleria degli Specchi, la Sala degli Specchi e la Cappella. La struttura comprende anche giardini immensi che circondano l’edificio.

La Reggia di Versailles, simbolo del potere monarchico francese e soprattutto del regno di Luigi XIV, è uno dei palazzi più regali del mondo. Con una superficie di quasi 64mila metri quadri, è l'emblema di quell'Ancien Régime pre rivoluzione, di cui parlano i libri di storia. Ad oggi, la bella Versailles è un gioiello monumentale che chiama ogni anno a raccolta turisti da ogni angolo del globo. Da una parte affascinati dalla storia celata nelle oltre 2300 stanze del palazzo, dall'altra conquistati dal giardino di 815 ettari che circonda la struttura. A Versailles va infatti dedicata almeno mezza giornata per gustare ogni passo fatto tra la reggia, il parco con le sue fontane e il Trianon, le tenute di Maria Antonietta.