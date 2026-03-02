La Quaresima spiegata con le canzoni di Sanremo | la meditazione di don Medoro

Durante una meditazione pubblica, un sacerdote ha spiegato il significato della Quaresima utilizzando canzoni di Sanremo e brani recenti del Festival. L’evento ha combinato ascolti musicali con riflessioni sul Vangelo, creando un momento di confronto tra musica e spiritualità. La discussione si è concentrata sull’uso della musica come strumento di meditazione e di approfondimento religioso.

Tra riferimenti a Fulminacci, Levante e Raf, il sacerdote rilegge la Trasfigurazione come invito a “salire” per riscoprire la luce e “scendere” per costruire pace nella vita quotidiana Una meditazione che intreccia Vangelo e musica contemporanea, passando anche per i brani dell’ultimo Festival. È quella proposta da don Gianmarco Medoro, parroco teatino di Roccamorice e Abbateggio, in occasione della seconda domenica di Quaresima, prendendo spunto dal racconto evangelico della Trasfigurazione. «A volte – scrive – ci sembra di vivere dentro una “storia piena di ma, piena di se”», citando Lda e Aka7even, e di non sapere quale strada prendere. Un’immagine che richiama l’esperienza dei discepoli condotti da Gesù sul monte Tabor: «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

