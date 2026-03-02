La proposta della lista per il carcere | Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti

Da ravennatoday.it 2 mar 2026

Domani, durante la riunione del Consiglio comunale, il gruppo “Progetto Ravenna” presenterà una mozione volta a istituire un garante comunale per i diritti delle persone private della libertà. La proposta mira a creare una figura che possa vigilare sul rispetto della dignità dei detenuti e garantire l’applicazione delle norme costituzionali in ambito carcerario.

La capogruppo consiliare Chiara Francesconi (Progetto Ravenna) proporrà in consiglio una mozione per individuare una figura di riferimento per i detenuti “Viste anche le condizioni in cui si trova oggi il carcere di Ravenna, sarebbe fondamentale per i detenuti avere una figura di riferimento dotata di specifiche competenze - continua la consigliera -. La legge, con la quale è stata istituita la figura del garante nazionale ha anche previsto la possibilità di contemplare figure di rilievo regionale e territoriale. In Emilia-Romagna opera infatti un garante regionale e i garanti comunali sono stati istituiti nella maggior parte delle città sedi di carcere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

