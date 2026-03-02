Clips presenta la collezione SpringSummer 2026, dedicata ai 40 anni di Wandamode. La linea si distingue per uno stile elegante e lineare, che mette in risalto la qualità dei tessuti, le lavorazioni dettagliate e le proporzioni equilibrate. La collezione si caratterizza per un’interpretazione raffinata dell’abbigliamento, mantenendo fede ai codici distintivi del brand.

Clips dedica la sua collezione SpringSummer 2026 ai primi 40 anni di Wandamode; sottolineando, ancora una volta, i suoi codici: un’eleganza chic e lineare, fatta di qualità, lavorazioni curate e proporzioni sempre in equilibrio. Il filo conduttore è un blu profondo, colore di tendenza della primavera estate 2026, che cambia intensità tra il giorno e la sera. E c’è anche il denim, in una nuova veste, che abbandona il ruolo “casual” per diventare una scelta ricercata e cool. Clips intreccia passato e presente con una continuità naturale, trasformando il proprio stile in qualcosa che resta attuale senza perdere d’identità. La primavera estate 2026 è una collezione che lavora sulla sostanza, sulla mano, sulla costruzione, sulla silhouette e che trova nel blu la sua nuance simbolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La primavera di Clips si tinge di blu

