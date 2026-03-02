La Nuvolì centra la partita perfetta e sale in terza posizione

La Nuvolì ha ottenuto una vittoria importante contro Cbl Costa Volpino nel campionato di volley femminile di A2 pool promozione. La squadra ha messo in campo una prestazione convincente, riuscendo a vincere la partita e salendo in terza posizione in classifica. La partita si è svolta il primo marzo e ha segnato il ritorno al successo della Nuvolì dopo alcune gare.

Serviva una partita perfetta per battere le detentrici della Coppa Italia e così è stato. La Nuvolì torna al successo stasera primo marzo battendo la quotata Cbl Costa Volpino (Bergamo) nel campionato di volley femminile di A2 pool promozione. Parte meglio la Cbl con uno 0-3 e poi 2-5 che non fa.