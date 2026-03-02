La nuova truffa dei falsi messaggi da Autostrade per l' Italia

Una nuova truffa coinvolge falsi messaggi provenienti da Autostrade per l’Italia. La società ha segnalato che sono in circolazione tentativi di phishing tramite SMS ed email che sfruttano il nome dell’azienda in modo fraudolento. Questi messaggi cercano di ingannare i destinatari e ottenere informazioni personali o dati sensibili. La vicenda è stata resa nota dalle autorità e dalla stessa società gestita da alcuni tratti autostradali italiani.

Una nuova truffa è stata segnalata, questa volta, da Autostrade per l'Italia.Secondo il gruppo che gestisce alcune tratte autostradali in Italia, sono infatti in corso alcuni tentativi di phishing con "messaggi fraudolenti (Sms ed email) che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per.