La novità al parco inaugura il primo percorso di disc golf della Romagna | Gara e passatelli per tutti

Nel Parco Le Ginestre di Oriolo è stato inaugurato il primo percorso di disc golf in Romagna, intitolato

Il progetto porta per la prima volta in Romagna questa disciplina che unisce sport, natura e socialità. Il "DiscGolfPark" prevede nove ceste ufficiali, installate all'interno del parco pubblico e già fruibili da metà agosto e hanno già visto numerosi giocatori cimentarsi e mettersi alla prova nel percorso: da settembre a oggi sono già state registrate oltre mille ore di attività, con già oltre 70 giocatori unici in gran parte provenienti dai dintorni ma con numerose presenze dall'estero: Germania, Olanda, Svezia, Norvegia, Usa, Australia e Nuova Zelanda. "Siamo veramente contenti e soddisfatti a questo punto, vogliamo condividere e festeggiare l'installazione del percorso, invitando la cittadinanza a partecipare alla festa di inaugurazione del DiscGolfPark delle Ginestre".

