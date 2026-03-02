La moglie rifiuta di fare sesso | lui la prende a calci e pugni

I carabinieri di Portici sono intervenuti ieri in un appartamento a seguito di una segnalazione di lite familiare. Durante l'intervento, hanno trovato un uomo che aveva aggredito la moglie, prendendola a calci e pugni. La donna presentava segni di violenza e è stata assistita sul posto. L’uomo è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

I carabinieri di Portici ieri sono intervenuti in un appartamento per una segnalazione di una lite in famiglia. Davanti casa, seduti sul marciapiede, hanno trovato una donna di 42 anni e i suoi due figli. La ragazza ha 21anni mentre il ragazzo 16. I tre – in particolare la donna e il figlio – raccontato di essere stati picchiati dal marito e padre 46enne. Quindi, per sicurezza, sono stati trasferiti in caserma. Tutto è iniziato quando l'uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato a lla moglie per fare sesso. Dinanzi al suo rifiuto, però, è andato su tutte le furie e l'ha scaraventata a terra. A quel punto è intervenuto il figlio, ma anche lui è stato aggredito con una serie di pugni.

