Dopo un anno difficile, una modella ha fatto il suo ritorno a Sanremo, scegliendo un beauty look elegante e moderno. La sua presenza ha catturato l’attenzione del pubblico e della stampa, mentre ha condiviso di aver attraversato momenti complessi. La scena si è animata con il suo stile e la sua filosofia di vita, che privilegia lo sguardo al futuro senza dimenticare il passato.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Uno dei momenti più memorabili del Festival di Sanremo 76 è il caschetto a onde con eyeliner grafico della top model in veste di co-conduttrice Dopo aver attraversato quello che ha definito il suo “anno più duro”, Bianca Balti è tornata a Sanremo e ha incantato tutti con la luce e la sua filosofia di vita: guardare avanti, senza rimuovere il passato. Un concetto che si è riflettuto anche nelle scelte estetiche, per il ruolo di co-conduttrice della quarta serata del Festival numero 76. La serata dei duetti quest’anno è stata una delle più attese per un doppio motivo. Oltre alle interpretazioni delle cover famose, la supermodella italiana è tornata a Sanremo come co-conduttrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La modella ha scelto un beauty look sofisticato ma contemporaneo

Come abbinare il cardigan con la cintura e trasformare un capo confortevole in un alleato di stile sofisticato e contemporaneoDimenticate la solita vestibilità oversize: come abbinare il cardigan con la cintura diventa il nuovo mantra di stagione.

La modella ha partecipato alla serie tv "The Beauty": sul red carpet, alla prima dello show, è rimasta nel personaggio con un abito rosso sangueLe passerelle, per ora, possono aspettare: Bella Hadid si è presa una pausa per recitare nella nuova serie horror di Ryan Murphy, The Beauty, in...

Emily Blunt’s David Koma ‘Satin Bra’ Gown: The Elegant Optical Illusion on the Red Carpet

Contenuti e approfondimenti su modella.

Discussioni sull' argomento Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all’Ariston; Chi è Irina Shayk, modella e co-conduttrice a Sanremo 2026. FOTO; Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk a Sanremo 2026 si veste come solo Irina Shayk sa (e può).

Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all’AristonCarlo Conti ha scelto Irina Shayk come co-conduttrice della terza serata del Festival. La modella ha debuttato all’Ariston con un look vedo non vedo. fanpage.it

BUON COMPLEANNO Licia Nunez ---- 46 anni Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, è un'attrice ed ex modella italiana. - facebook.com facebook

Non è una modella. Giuro, non ce l'ho messa io. Le persone, per strada, fanno cose bellissime. Spontaneamente e inconsapevolmente. Testo e AlbertoScibona Milano, 2026 x.com