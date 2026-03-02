La guerra delle petroliere una nave colpita in Oman

Una petroliera è stata colpita in acque vicino all'Oman e agli Emirati Arabi Uniti. L’attacco è stato effettuato da un'azione iraniana e ha causato quattro feriti tra l'equipaggio. La nave è stata danneggiata e i marittimi sono stati evacuati. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’attacco o sulle conseguenze immediate.