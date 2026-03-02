La guerra delle petroliere una nave colpita in Oman
Una petroliera è stata colpita in acque vicino all'Oman e agli Emirati Arabi Uniti. L’attacco è stato effettuato da un'azione iraniana e ha causato quattro feriti tra l'equipaggio. La nave è stata danneggiata e i marittimi sono stati evacuati. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’attacco o sulle conseguenze immediate.
Una petroliera è stata colpita da attacco iraniano al largo delle coste dell'Oman e degli Emirati Arabi Uniti, e il suo equipaggio, inclusi quattro feriti, è stato evacuato,. La chiusura dei trasporti via mare nello stretto di Hormuz provoca forti tensioni sui prezzi di gas e petrolio. Servizio di Nicola Ferrante.
Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Trump: «48 comandanti uccisi insieme. Petrolio? Non sono preoccupato». Colpita nave da guerra iraniana. Petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai
Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Trump: «48 comandanti uccisi in un colpo solo». Colpita nave da guerra del regime: «Sta affondando». Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai
La guerra delle petroliere, una nave colpita in Oman
