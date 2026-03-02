La Grotta dei Fondatori Sulle vette del Sebino un nuovo tesoro di stalattiti e stalagmiti

A Sulzano, in provincia di Brescia, si trova la Grotta dei Fondatori, un nuovo sito di interesse naturale. La grotta si distingue per la presenza di numerose stalattiti e stalagmiti che si sviluppano sulle pareti e sul soffitto. Gli esperti hanno documentato la formazione di formazioni calcaree che decorano l’interno della cavità, attirando l’attenzione di escursionisti e studiosi. La visita alla grotta offre uno sguardo sulle meraviglie del mondo sotterraneo.

SULZANO (Brescia) Tra le pieghe aspre delle montagne sovrastanti il Sebino, in territorio di Sulzano, a poco meno di mille metri di altezza, è stata riportata alla luce la Grotta dei Fondatori, nome dedicato a chi anni fa ha creato il gruppo Speleo Montorfano di Coccaglio, che si occupa anche di portare la "storia sotterranea" alla luce del sole. La scoperta aggiunge un tassello fondamentale alla mappa del sottosuolo di un’area geologicamente preziosa, ancora avvolta nel mistero. Gli esperti la definiscono "estremamente dinamica" dal punto di vista carsico. Il paesaggio, costellato di doline e inghiottitoi, ricorda il celebre e non distante Altopiano di Cariadeghe di Serle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Grotta dei Fondatori. Sulle vette del Sebino un nuovo tesoro di stalattiti e stalagmiti Respiro d'inverno in Val d'Aveto: ciaspolando sulle tracce dei taglialegna e delle fate. Periplo delle Alte VetteDomenica 1 Marzo risponderemo a un richiamo che arriva dai grandi spazi selvaggi dello Yukon, ma che trova casa tra le vette dell'Aveto. SebinoConnect® Box: il nuovo ecosistema digitale per la sicurezza firmato Sebino“La nostra azienda sta vivendo una significativa evoluzione da system integrator a vero e proprio hub di innovazione nella sicurezza, con l’obiettivo...