La Goggia fa il pieno di SuperG e allunga in vetta Brignone ottava

Sofia Goggia, ieri, nel sole di Andorra si è presa il secondo sigillo stagionale, 28simo in carriera, nona volta nel superG Due vittorie, 4 podi e un bronzo olimpico. La sintesi numerica nasconde molto di più nel 2026 di una campionessa. Sofia Goggia, ieri, nel sole di Andorra si è presa il secondo sigillo stagionale, 28simo in carriera, nona volta nel superG che, rispetto alla discesa, è sempre stata la sorellina più piccola. Eppure tant'è, quest'anno sta girando meglio in questa disciplina veloce e senza prove dove Sofi aveva già vinto a dicembre. Dietro (24100) resta Emma Aicher, la concorrente più ingombrante anche per il ranking di specialità.