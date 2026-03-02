La forza di una donna il ritorno improvviso | È lei ma è cambiata

Le nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca che nel pomeriggio di Canale 5 continua a conquistare il pubblico, promettono colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Negli episodi in onda il 3 e 4 marzo 2026 alle 16:10, al centro della scena ci saranno ancora una volta sentimenti contrastanti, segreti che vengono a galla e ritorni inattesi. La fragile serenità costruita a fatica da Bahar e Ceyda rischia di incrinarsi sotto il peso di una verità difficile da accettare. Tutto ruota attorno a una scoperta che ha sconvolto Ceyda nel profondo. Dopo aver avvertito che qualcosa non tornava, la giovane si è rivolta a Jale per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

