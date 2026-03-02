La forma dell’acqua | il debutto di Montalbano a Teatro

È arrivato sul palcoscenico uno spettacolo che porta in scena la prima avventura di Montalbano, il personaggio creato da Andrea Camilleri. La produzione si basa su una drammaturgia sonora ispirata al romanzo originale, portando sul palco le atmosfere e le vicende del noto commissario. Lo spettacolo rappresenta il debutto teatrale di questa storia, con una messa in scena che utilizza tecniche sonore per coinvolgere il pubblico.

L'immaginario collettivo italiano è indissolubilmente legato alla figura del commissario Salvo Montalbano. Eppure, per tornare alle origini, bisogna riavvolgere il nastro fino al 1994, quando Andrea Camilleri consegnò al mondo il primo capitolo di una saga destinata a cambiare la narrativa poliziesca nazionale. Al Teatro Villa Pamphilj, il pubblico avrà l'opportunità di vivere questo momento fondativo in una veste inedita e suggestiva: La forma dell'acqua diventa una drammaturgia sonora, un'esperienza che va oltre la semplice lettura scenica per trasformarsi in un vero e proprio ambiente immersivo, dove le parole dell'autore siciliano si intrecciano con trame musicali ricercate.

