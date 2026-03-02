La fine di un' epoca | la famiglia Battaglia lascia la trattoria Piè del Dos
La famiglia Battaglia ha lasciato la gestione dell'Antica Trattoria Piè del Dos di Gussago, che è ora temporaneamente chiusa. La trattoria, punto di riferimento locale, interrompe l’attività per un cambio di gestione. La chiusura riguarda l’intera struttura, senza indicazioni di riapertura imminente o dettagli sul nuovo proprietario. La decisione si è resa necessaria con l’uscita della famiglia che gestiva il locale.
Di certo un nuovo inizio, ma altrettanto la fine di un'epoca: l'Antica Trattoria Piè del Dos di Gussago è temporaneamente chiusa per cambio di gestione. Dal 2009 era nelle sapienti mani della famiglia Battaglia: il patron Stefano, prematuramente scomparso nel 2024, la moglie Resi Martinotti, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
