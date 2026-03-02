La fiducia della Polti VisitMalta mi spinge a crescere gradualmente | adoro le corse vallonate

Un giovane corridore italiano si sta affermando nel mondo delle corse vallonate, seguendo un percorso di crescita segnato da determinazione e obiettivi precisi. La sua fiducia nella Polti VisitMalta lo sostiene nel migliorare le proprie prestazioni passo dopo passo. Con un atteggiamento pragmatico, si dedica con costanza alle competizioni, mantenendo sempre una visione chiara delle proprie capacità e del proprio sviluppo.

Un giovane corridore italiano sta tracciando un percorso di crescita caratterizzato da lucidità, concretezza e una visione chiara del proprio potenziale. A 22 anni, Belletta procede con passo deciso, alternando successi significativi a scelte mirate che ne definiscono la transizione tra le categorie e le realtà professionistiche.?ario Igor Belletta, originario di Arluno, può vantare nella carriera giovanile titoli di rilievo su strada e su pista, segno di una base tecnica solida. Dopo un periodo nel vivaio della Visma Lease a Bike, ha vissuto un circa primo passaggio a Solme-Olmo, dove ha centrato un secondo posto alla Milano-Busseto e ai campionati italiani Under 23, prima di cogliere la vittoria della Visegrad 4 Kerekparverseny in Ungheria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

