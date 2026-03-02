La festa siciliana a Lissone

A Lissone si sono svolte tre giornate dedicate alla cultura siciliana, caratterizzate da colori vivaci, musica e profumi tipici dell’isola. La manifestazione ha riproposto l’atmosfera vivace e affollata del mercato della Vucciria, attirando numerosi visitatori. Durante l'evento, sono stati allestiti spazi con stand gastronomici e artistici, creando un ambiente ricco di tradizioni e cultura siciliana.

Tre giornate speciali con i colori, i suoni e i profumi della Sicilia. Immersi in un'atmosfera calda e chiassosa come al famoso mercato della Vucciria. L'appuntamento è in piazza Mercato a Lissone, il 6, 7 e 8 marzo, con la Festa siciliana organizzata da A' Vucciria Sicilia Street Food.