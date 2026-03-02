La famiglia nel bosco vuole lasciare l' Italia l' annuncio alla tv australiana | Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli ma le autorità italiane pensano che tenerli lontano da noi sia più sicuro
Una famiglia italiana ha annunciato alla televisione australiana di voler lasciare l'Italia. La madre ha spiegato che non hanno commesso nulla che possa danneggiare i figli, ma le autorità italiane ritengono che sia più sicuro separarli da loro. Tra le possibilità c'è il trasferimento in un altro paese europeo. La famiglia vive in un bosco e ha deciso di partire.
«Non possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora. Un'opzione per noi è rimanere in Europa, per ricominciare tutto daccapo». Questo dice la mamma nella famiglia nel bosco. Il padre aggiunge che i figli non meritano quello che stanno vivendo e che resterebbero anche in Italia, ma solo se i figli fossero al sicuro. Sottintende che non lo sono dopo le controversie giudiziarie e la separazione della famiglia venuta per il mancato adempimento a quello che erano le richieste dei servizi sociali sull'abitazione della famiglia e la scolarizzazione dei bambini. «Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli», dice Catherine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, "Il nostro futuro è altrove in Europa": l’annuncio in tv
Una raccolta di contenuti su Italia.
Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il padre dei bambini: Accetteremo le regole italiane; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana.
Famiglia nel bosco: Il nostro futuro non è in ItaliaDopo l'appello all'Australia, Catherine Birmingham frena sul rimpatrio: Non possiamo abbandonare il nostro cavallo ... tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco pronta a lasciare l'Italia, Catherine: «Abbiamo accettato tutto, ora difendo i miei figli. Il nostro futuro è altrove»Di pochi giorni fa la richiesta della casa famiglia che ospita i bambini e mamma di valutare il trasferimento del nucleo in altra sede idonea. E ora arriva la dichiarazione dei genitori, e ... leggo.it
Ecco chi sono i 10 eredi napoletani e campani di Berlusconi in Forza Italia: il futuro è nelle loro mani facebook
Crosetto rientra in Italia con volo militare. Bloccato a Dubai anche il questore di Roma x.com