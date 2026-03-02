La famiglia nel bosco vuole lasciare l' Italia l' annuncio alla tv australiana | Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli ma le autorità italiane pensano che tenerli lontano da noi sia più sicuro

Una famiglia italiana ha annunciato alla televisione australiana di voler lasciare l'Italia. La madre ha spiegato che non hanno commesso nulla che possa danneggiare i figli, ma le autorità italiane ritengono che sia più sicuro separarli da loro. Tra le possibilità c'è il trasferimento in un altro paese europeo. La famiglia vive in un bosco e ha deciso di partire.

«Non possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora. Un'opzione per noi è rimanere in Europa, per ricominciare tutto daccapo». Questo dice la mamma nella famiglia nel bosco. Il padre aggiunge che i figli non meritano quello che stanno vivendo e che resterebbero anche in Italia, ma solo se i figli fossero al sicuro. Sottintende che non lo sono dopo le controversie giudiziarie e la separazione della famiglia venuta per il mancato adempimento a quello che erano le richieste dei servizi sociali sull'abitazione della famiglia e la scolarizzazione dei bambini. «Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli», dice Catherine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

