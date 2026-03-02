la famiglia del bosco vuole tornare in australia

Una coppia sospesa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per aver perso la potestà sui propri tre figli ha chiesto all’ambasciata australiana di intervenire. La donna è di nazionalità australiana e l’uomo britannico, mentre i figli sono stati coinvolti in una procedura giudiziaria italiana. La coppia ha espresso la volontà di tornare in Australia e ha contattato il governo di Anthony Albanese per ottenere supporto.

Lo riporta oggi il Sydney Morning Herald. La figlia di otto anni e i gemelli di sei anni, allontanati dalla famiglia, vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo. “Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza”, ha detto Trevallion al programma della Tv australiana ’60 Minutes’ di ieri sera. “Non si meritano quello che sta succedendo a loro”. La coppia è sottoposta a una perizia disposta dallo stesso Tribunale sulla sua capacità genitoriale (ANSA) Figli sottratti: facciamo un po’ di luce. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 21 febbraio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

