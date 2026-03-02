La FalkGalileo perde imbattibilità e primato

La FalkGalileo perde la sua imbattibilità dopo 21 giornate e cede il primo posto nel girone C di Prima divisione. La squadra di Falketti è stata sconfitta in trasferta dall’ex Sporting San Damaso, mentre la Rubierese ha approfittato della situazione e ha vinto 3-1 contro la Campeginese, tornando così a guidare la classifica.

Perde imbattibilità (dopo 21 giornate) e primato la FalkGalileo. I falketti cadono all'ex Sporting contro il San Damaso e la Rubierese ne approfitta per ritornare leader solitaria del girone C di Prima battendo (3-1) la Campeginese. Giornata no per i cittadini mai pericolosi in avanti e puniti al 77' dalla punizione di Trotta che sorprende De Prisco. Al "Valeriani" gara sempre guidata dalla Rubierese trascinata dal triplettista Vanacore (15° timbro): il bomber sblocca su rigore nel primo tempo, quindi nella ripresa chiude con uno stacco all'angolino da corner e con una conclusione dal limite. Per gli ospiti calibrata punizione al sette disegnata da Mungiguerra.