La dottoressa lì per caso Una scena di guerra in un attimo tutto crolla

Antonella Santuccione Chadha era a Milano per un convegno. Ha prestato i primi soccorsi «Uno scenario di guerra»: così la dottoressa Antonella Santuccione Chadha (nella foto) descrive l'angolo di strada tra viale Vittorio Veneto a via Lazzaretto, sfregiato dal tram 9 deragliato. E le vittime e i feriti che lei ha assistito pochi secondi dopo il disastro. «Sono uscita da un teatro dove stavamo girando una ripresa sulla scienza - ha scritto sui social il medico che vive a Zurigo -. Salgo sul taxi. Dopo pochi minuti ci ritroviamo fermi dietro un tram. Pensavo che senzatetto avessero occupato la strada. Il tassista mi corregge e dice tram deragliato.