La Juventus ha pareggiato 3-3 contro la Roma in trasferta. La partita ha visto entrambe le squadre segnare più volte, mantenendo vivo il confronto per la posizione in classifica. La corsa al quarto posto rimane aperta, con i bianconeri a quattro punti di distanza dai giallorossi. La gara ha coinvolto diversi attaccanti, che hanno contribuito con i gol all'esito finale.

Su Tuttosport: "Ventuno gol incassati nelle ultime otto. Wesley e Malen restano i grandi rimpianti del mercato bianconero. La Juve è messa male, ma è viva e ha un’anima". Dc Roma 01032026 - campionato di calcio serie A Roma-Juventus foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: gol Donyell Malen La Juventus ha pareggiato a Roma contro i giallorossi 3-3. La corsa al quarto posto resta avvincente tra le due squadre, con i bianconeri a -4. E adesso se la giocheranno in una lunga volata: undici partite e ottanta milioni in ballo. Ieri all’Olimpico le due squadre hanno pareggiato in tutto: un gol spettacolare per parte, due regali difensivi a testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La difesa della Juventus è diventata una fondazione benefica per aiutare gli attaccanti avversari (Vaciago)

Roma-Juventus 3-3, le pagelle bianconere: Yildiz impalpabile, difesa horrorLe pagelle dei giocatori della Juve per la sfida contro la Roma. msn.com

Juve, la difesa è un colabrodo: 13 gol subiti nelle ultime 4 gareI problemi difensivi della Juventus hanno iniziato a manifestarsi in maniera evidente nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, quando la squadra di Luciano Spalletti è stata eliminata con un ... it.blastingnews.com

Il mese appena trascorso doveva dare risposte. Ed era un mese decisivo per la stagione della Juventus. In palio c’era la semifinale di Coppa Italia. C’era la qualificazione agli ottavi di Champions League. E soprattutto c’era l’obiettivo minimo: restare tra il terzo facebook

Eppure, arrivare sesti per la Juventus potrebbe essere una benedizione, perché andando in Conference il prossimo anno potresti finalmente interrompere un digiuno europeo di 31 anni (che è di ben 10 anni il digiuno record della Juve!). Sempre che la vincen x.com