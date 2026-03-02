Un leak diffuso da fonti affidabili ha svelato in anticipo la data di uscita di Starfield su PS5. L’atteso gioco di ruolo spaziale di Bethesda Game Studios dovrebbe arrivare sulla console di Sony entro poche settimane. La notizia conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi e ha suscitato interesse tra i giocatori in attesa dell’uscita ufficiale.

L'approdo di Starfield su PS5 sarebbe ormai questione di settimane. Un leak diffuso da fonti considerate affidabili ha anticipato la data di uscita dell'ambizioso GDR spaziale di Bethesda Game Studios sulla console di Sony. Se confermata, la notizia segnerebbe un ulteriore passo nella strategia multipiattaforma di Microsoft, sempre più orientata a pubblicare le proprie produzioni anche su sistemi "rivali". Ecco cosa sappiamo, al momento, tra rumor, indizi concreti e dettagli sui prezzi. Secondo quanto riportato da billbil-kun sulle pagine di Dealabs – leaker noto per aver anticipato correttamente numerose informazioni in ambito videoludico e tecnologico – Starfield arriverà su Starfield per PlayStation 5 il 7 aprile 2026.

© Game-experience.it - La data di uscita di Starfield su PS5 è stata rivelata in anticipo da un leak

