La Danimarca è il primo Paese Ue a eliminare la trasmissione madre-figlio di HIV e sifilide | cosa significa

La Danimarca è il primo Paese dell’Unione europea a eliminare la trasmissione madre-figlio di HIV e sifilide, secondo l’annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità. Questo risultato è stato conseguito prima della scadenza prevista per il 2024. La notizia riguarda la riduzione delle trasmissioni di queste infezioni da madre a bambino. L’annuncio è stato comunicato dall’OMS senza ulteriori dettagli sul processo.

L'Oms ha annunciato che la Danimarca è il primo Paese dell'Unione europea ad aver raggiunto gli obiettivi previsti entro il 2024. Senza un'adeguata prevenzione, HIV e sifilide possono trasmettersi dalla madre al figlio già durante la gravidanza con conseguenze anche gravi per il feto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

