La gara per gli Oscar 2026 resta ancora molto aperta, con molti nomi in corsa e poche certezze. Nonostante si dica che gli Oscar siano ormai un evento prevedibile e meno coinvolgente, appassionati e addetti ai lavori continuano a seguire attentamente le nomination e le eventuali sorprese. La notte più glamour di Hollywood si avvicina e ancora manca poco all’annuncio dei vincitori.

Al giorno d'oggi, si dice che gli Oscar siano un evento noioso. Anche per chi ha continuato ostinatamente a seguire la stagione dei premi come se fosse la Premier League, cercando di capire chi vincerà cosa, la notte più glamour di Hollywood è diventata noiosamente prevedibile. Sebbene l'anno scorso la corsa al miglior film sia stata abbastanza aperta fino alla fine, con Anora che alla fine si è imposto, a memoria la cerimonia tende a riservare poche sorprese, se non per la vittoria in extremis di Moonlight e Coda nel 2016 e 2022. Lo stesso si può dire in generale della maggior parte delle categorie principali. In questo senso, quest'anno non potrebbe essere più diverso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La corsa agli Oscar 2026 è ancora apertissima

