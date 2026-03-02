La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM Arezzo

La capolista Note di Siena Mens Sana ha battuto il Centro Tecnico BM Arezzo in una partita caratterizzata da un confronto equilibrato. La squadra ospite ha mostrato grande determinazione nella prima metà, riuscendo a rispondere colpo su colpo alla formazione di casa. La partita si è conclusa con la vittoria della capolista, nonostante gli sforzi degli avversari.

Sconfitta sul campo della prima della classe Note di Siena Mens Sana per il Centro Tecnico BM Arezzo che comunque per metà gara ha giocato con grande determinazione rispondendo colpo su colpo ai padroni di casa. L'inizio della partita è tutto di marca amaranto con un Tersillo molto ispirato con.