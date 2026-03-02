Nel cuore di Massa, in piazza Felice Palma, si trova La Bottega di Pertini, un locale che conserva le ricette storiche della tradizione locale. Qui, tra le pareti del centro storico, vengono preparati piatti che richiamano antiche pratiche culinarie, tramandate nel tempo e apprezzate dai clienti di sempre. La bottega rappresenta un punto di riferimento per chi desidera assaporare autentici sapori di una volta.

Nel bel centro storico di Massa, in piazza Felice Palma, proprio dove si affaccia il palazzo del Comune, da cinque anni è diventata un punto di riferimento “La Bottega di Pertini”, una gastronomia che porta avanti una tradizione di famiglia fatta di ricette semplici e sapori di una volta, che rendono omaggio alla tipica cucina massese. Dietro al bancone c’è Linda Morelli, che gestisce autonomamente il locale. Un lavoro quotidiano e che si basa sulla passione, al fine di creare piatti che seguono le ricette che le sono state tramandate dalla nonna materna, Piera Ricci, storica fondatrice dell’Osteria Pertini dalla Zia Piera. È proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Bottega di Pertini, le storiche ricette di Massa

Leggi anche: Dal bazar tabaccheria alla salumeria, dalla bottega del cashmere al bar pizzeria: 5 nuove botteghe storiche

Leggi anche: Ricette di Natale della tradizione: 20 ricette tradizionali regione per regione