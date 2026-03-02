LR Vicenza-Trento Rada | Faremo il massimo per vincere

Armand Rada, centrocampista del Vicenza, ha dichiarato che la partita contro il Trento, in programma martedì 3 marzo per la trentesima giornata di Serie C Sky Wifi, sarà difficile. Il giocatore ha affermato che la squadra farà il massimo per ottenere una vittoria. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e grande attesa tra le due formazioni.

"Domani sarà sicuramente una partita difficile", così Armand Rada, centrocampista biancorosso analizza il match di domani, martedì 3 marzo, contro il Trento, valido per la trentesima giornata di Serie C Sky Wifi. "Affrontiamo un Trento che è molto organizzato - ha sottolineato Rada - ha.