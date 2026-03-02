Un cacciabombardiere F-15E dell’aeronautica statunitense è precipitato in Kuwait durante operazioni militari. La notizia è stata diffusa attraverso segnalazioni online e ripresa da vari media. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su eventuali feriti o cause dell’incidente. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività militari statunitensi nella regione.

Filmati diffusi sulle piattaforme social mostrano un velivolo in fiamme mentre precipita prima di schiantarsi al suolo. Stando ai primi resoconti locali e ai video circolanti in rete, i due membri dell’equipaggio del velivolo si sono eittati prima dello schianto. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente. Una colonna di fumo è stata osservata levarsi dall’ambasciata statunitense a Kuwait City. Lo afferma un corrispondente Afp, mentre secondo la Bbc vigili del fuoco e ambulanze sono stati avvistati nella zona. Il fumo è stato avvistato dopo che forti esplosioni e sirene antiaeree sono state udite in Kuwait per il terzo giorno consecutivo mentre continua la rappresaglia dell’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kuwait, precipita un cacciabombardiere F-15 Usa

Leggi anche: Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto

Leggi anche: Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait. «Schiantati diversi jet militari»

Tutti gli aggiornamenti su Kuwait.

Argomenti discussi: Kuwait: segnalato lo schianto di un cacciabombardiere F-15 statunitense; Terzo giorno di conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran: esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha, in Libano 31 morti e 149 feriti.

Kuwait: «Diversi jet militari Usa schiantati nel Paese, piloti illesi». Il video del caccia F-15 che precipita vicino alla base americanaUn caccia F-15E statunitense si è schiantato in Kuwait, probabilmente abbattuto dal fuoco amico. La difesa aerea locale potrebbe ... msn.com