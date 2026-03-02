Due jet americani si sono schiantati in Kuwait mentre erano in volo durante gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L'equipaggio dei caccia è riuscito a eiettarsi prima dell’impatto e si trova in salvo. Il presidente ha dichiarato che gli attacchi continuano senza interruzioni.

Jet americani si sono schiantati in Kuwait durante gli attacchi degli Stati Unti e Israele all'Iran. L'equipaggio dei caccia è riuscito a lanciarsi prima dell'impatto e a salvarsi. A rilanciare la notizia è Al Jazeera, l'emittente televi con sede a Doha, in Qatar. Mentre i bombardamenti sull'Iran hanno causato 555 morti, secondo quanto affermato dalla Mezzaluna Rossa. La risposta del regime degli Ayatollah ha portato a lanciare droni e missili. Alcuni velivoli senza pilota hanno cercato di attaccare una raffineria di petrolio in Arabia Saudita ma sono stati intercettati. I detriti hanno provocato un incendio. Nel frattempo Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, ha smentito le affermazioni dei media statunitensi secondo cui avrebbe fatto nuovi sforzi per riprendere i colloqui sul nucleare con Washington. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kuwait, jet americani si schiantatno. Salvo l'equipaggio. Trump: "Gli attacchi proseguono"

