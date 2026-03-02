KlaViolTrio…Stagioni del ‘900 | Ciliberti Maddonni e Rotolo si esibiscono nella Sala delle Arti di Manocalzati

Domenica 8 marzo alle 17.15 nella Sala delle Arti di Manocalzati si terrà un concerto intitolato “KlaViolTrio…Stagioni del ‘900”. L’evento è promosso dall’Associazione Igor Stravinsky all’interno della rassegna Innamorati della Musica 2026. Sul palco si esibiranno Giambattista Ciliberti al clarinetto, Flavio Maddonni al violino e Piero. La serata fa parte di un ciclo dedicato alla musica del Novecento.

Domenica 8 marzo alle ore 17.15 nella Sala delle Arti a Manocalzati, l'Associazione Igor Stravinsky nell'ambito della rassegna Innamorati della Musica 2026 proporrà il concerto dal titolo "KlaViolTrio.Stagioni del '900" con Giambattista Ciliberti al Clarinetto, Flavio Maddonni al Violino e Piero Rotolo al Pianoforte. Musiche di Piazzolla, Rota e Poulenc, composizioni accomunate dal rifiuto di certo "sperimentalismo" di tipo tecnico-accademico e dalla ricerca di un linguaggio che antepone sempre l'immediatezza comunicativa.

