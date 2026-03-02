Klaebo ha annunciato di aver lasciato la squadra con cui correva e si è detto pronto a valutare nuove offerte. La Uno-X Mobility ha risposto che sarebbe disposta a considerare una possibilità di collaborazione con lui. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, ma fino a ora non sono stati ufficializzati accordi o firme. La decisione del campione svedese ha suscitato molti commenti tra gli addetti ai lavori.

Roma, 2 marzo 2026 - È stata prima una suggestione di una notte di mezza estate e poi della coda dell'inverno post Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Johannes Hosflot Klaebo, il recordman dei Giochi appena passati con ben 6 ori vinti, e l'ipotesi di un clamoroso passaggio nel mondo del ciclismo, magari in quella Uno-X Mobility culla degli scandinavi. In realtà, proprio la formazione norvegese sembra porre fine al sogno, smentendo categoricamente qualsiasi indiscrezione. Klaebo alla Uno-X Mobility: arriva la smentita. Indiscrezioni tra l'altro alimentate a luglio dalle parole di Thor Hushovd, direttore sportivo proprio della formazione che non ha mai nascosto di auspicare un giorno di tesserare pure fuoriclasse del calibro di Jonas Vingegaard e Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Klaebo alla Uno-X Mobility, arriva la smentita: "Ma saremmo pronti a dargli una chance"

Verso una maglia da titolare per l’Udinese: Antonio Conte vuole dargli una chanceNella partita contro l’Udinese Antonio Conte sembra intenzionato a dare una possibilità ad Antonio Vergara, che potrebbe dunque ritrovarsi a fare la...

Josep Martinez Inter, la fine dell’incubo è vicina: svolta nelle indagini! E Chivu può dargli una chance…Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Una raccolta di contenuti su Klaebo.

Temi più discussi: Klaebo, tra sci di fondo e un futuro nel ciclismo: la Uno-X ci prova; Johannes Klaebo, dagli ori di Milano?Cortina nello sci di fondo al ciclismo? Uno?X punta al colpo; Uno-X Mobility, il GM Thor Hushovd punta al fenomeno dello sci di fondo Johannes Klæbo: Ho pedalato con lui ed è ovvio che ha un talento naturale per il ciclismo; Milano Cortina, Klaebo passa al ciclismo dopo i 6 ori alle Olimpiadi? Una squadra del World tour lancia l'assalto.

KLÆBO, DAI RECORD OLIMPICI ALLA UNO-X? «FORSE SARÀ IL PROSSIMO OBIETTIVO»Terminate le Olimpiadi torna Radiocorsa alle 19 su Raisport. E un po’ di Olimpiadi ci saranno anche a Radiocorsa con, protagonista, l’ex pro Federico Ghiotto che parlerà della sua esperienza in bici, ... tuttobiciweb.it

Dal trionfo olimpico al Tour? La pazza idea di Klaebo. Perché dopo i sei ori vuole cambiare sportMilano-Cortina 2026 ha incoronato Johannes Klaebo come il più grande atleta dei Giochi invernali di tutti i tempi. Sei ori conquistati, ... sport.tiscali.it

Le due gare andate in scena sulle nevi svedesi di Falun hanno dato il via alla ripartenza della CdM di sci di fondo dopo i Giochi di Milano Cortina. Il solito Johannes Klaebo ha fatto la voce grossa tra gli uomini, con i trionfi nella sprint TL e nello skiathlon, avvici - facebook.com facebook

Uno-X Mobility’s sporting director Van Oudenhove shuts down rumors of Johannes Klaebo switching to cycling, confirming there is no intent for him to race in the sport. Read the full piece for context and details. x.com