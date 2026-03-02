Klaebo alla Uno-X Mobility arriva la smentita | Ma saremmo pronti a dargli una chance

Klaebo ha annunciato di aver lasciato la squadra con cui correva e si è detto pronto a valutare nuove offerte. La Uno-X Mobility ha risposto che sarebbe disposta a considerare una possibilità di collaborazione con lui. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, ma fino a ora non sono stati ufficializzati accordi o firme. La decisione del campione svedese ha suscitato molti commenti tra gli addetti ai lavori.

Roma, 2 marzo 2026 - È stata prima una suggestione di una notte di mezza estate e poi della coda dell'inverno post Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Johannes Hosflot Klaebo, il recordman dei Giochi appena passati con ben 6 ori vinti, e l'ipotesi di un clamoroso passaggio nel mondo del ciclismo, magari in quella Uno-X Mobility culla degli scandinavi. In realtà, proprio la formazione norvegese sembra porre fine al sogno, smentendo categoricamente qualsiasi indiscrezione. Klaebo alla Uno-X Mobility: arriva la smentita. Indiscrezioni tra l'altro alimentate a luglio dalle parole di Thor Hushovd, direttore sportivo proprio della formazione che non ha mai nascosto di auspicare un giorno di tesserare pure fuoriclasse del calibro di Jonas Vingegaard e Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

